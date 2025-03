Il 27enne romano ha perso con il punteggio di 7-5 6-7 7-5

Matteo Berrettini esce sconfitto ai quarti di finale del Miami Open 2025. Il 27enne romano è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 7-5 6-7 7-5 in due ore e 44 minuti.

Oltre a Berrettini fuori anche Paolini

Dopo l’eliminazione dell’azzurro, n°30 del ranking Atp, non ci sono altri tennisti italiani che concorrono per il Masters 1000 della Florida. Anche Jasmine Paolini è uscita dal tabellone. La 29enne toscana è stata battuta in semifinale dalla bielorussa, n°1 del mondo, Aryna Sabalenka con un doppio 6-2. Adesso la campionessa di Minsk se la vedrà con l’americana, n°4 Wta, Jessica Pegula.

No stopping Sabalenka.@SabalenkaA def. Paolini 6-2, 6-2 to reach the finals 💎 pic.twitter.com/yHIpmd8pCq — Miami Open (@MiamiOpen) March 27, 2025

