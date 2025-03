La tennista bielorussa vince 6-2 6-2

Finisce sul più bello l’avventura di Jasmine Paolini ai Miami Open 2025. La tennista azzurra è stata eliminata in semifinale dalle numero uno al mondo del ranking Wta, la bielorussa Aryna Sabalenka, che si è imposta in due set (6-2, 6-2).

No stopping Sabalenka.@SabalenkaA def. Paolini 6-2, 6-2 to reach the finals 💎 pic.twitter.com/yHIpmd8pCq

— Miami Open (@MiamiOpen) March 27, 2025