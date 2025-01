La tennista russa su Instagram sottolinea su Instagram la sportività tra l'altoatesino e Zverev

Anche Anna Kalinskaya ha celebrato la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2025. “Congratulazioni Jannik Sinner”, ha scritto la tennista russa sui social con tanto di emoticon con un bacetto. In un altro post la fidanzata del numero uno al mondo ha sottolineato anche “la sportività” tra Sinner e Zverev postando il video della premiazione con l’abbraccio tra i due campioni. In questo caso emoticon anche con i cuoricini.

Nelle ultime settimane sono girate voci di crisi per la coppia, al momento tra le più famose del tennis: i due da tempo non si fanno vedere assieme e a lungo non hanno condiviso sui social foto o messaggi.

