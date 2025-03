Niente 100esimo trionfo per il tennista serbo, il ceco vince due set a zero

Jakub Mensik batte Novak Djokovic nella finale del Miami Open 2025. Il 19enne ceco vince in finale e si aggiudica il torneo. Niente 100esimo trionfo quindi per il campione serbo. A Mensik, autore di 14 ace durante il mathc, sono bastati due set per avere la meglio sull’ex numero uno del mondo.

La partita è iniziata con cinque ore e mezzo di ritardo a causa della pioggia e il terreno era scivoloso per gli alti livelli di umidità. Djokovic è arrivato alla sfida in condizioni fisiche non perfette per via di un’infezione agli occhi.

Miami Open 2025, Mensik loda Djokovic: “Eri il mio idolo da ragazzo”

Scambio di complimenti tra Jakub Mensik e Novak Djokovic dopo la finale del Miami Open 2025. “Sei la persona che idolatravo quando ero ragazzo”, ha detto Mensik rivolgendosi al serbo, “ho iniziato a giocare a tennis grazie a te”.

“Questo è un momento di gioia per lui e la sua famiglia: un torneo incredibile, il primo di molti”, ha risposto Djokovic. “Mi fa male ammetterlo, sei stato migliore. Nei momenti decisivi hai dato il massimo. Per un giovane giocatore come te, questa è una grande caratteristica”. Djokovic è arrivato alla finale in non perfette condizioni fisiche per un’infezione all’occhio di cui ha preferito, però, non parlare, limitandosi a dire: “Non mi sentivo al meglio in campo”.

Djokovic ha parlato di una “giornata strana” ma valeva lo stesso – ha proseguito – “per entrambi i giocatori. Devi accettare le circostanze. Ho cercato di sfruttare al meglio ciò che avevo o stavo affrontando ma, sì, è stato abbastanza diverso da qualsiasi altro giorno del torneo per me”. La partita è iniziata con oltre 5 ore e mezza di ritardo per le pioggia, il campo era reso scivoloso dall’umidità e Djokovic è arrivato a chiedere all’arbitro un secchio di segatura da cospargere sulla sua mano bagnata. Il serbo ha poi elogiato nuovamente l’avversario: “Ha un gioco completo. Il suo servizio è incredibile, potente e preciso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata