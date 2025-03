Il 19enne ceco ha trionfato al Miami Open 2025 contro il suo idolo e si è portato a casa un montepremi di 1.124.380 dollari

Jakub Mensik è sulla bocca di tutti. A soli 19 anni ha vinto il suo primo Masters 1000 (primo titolo nel circuito Atp) e lo ha fatto contro il suo idolo Novak Djokovic (che invece era a caccia del trofeo numero 100). Il tennista ceco si è imposto con un doppio 7-6 nella finale del Miami Open 2025, Stati Uniti, e si è portato a casa un montepremi di 1.124.380 dollari.

Chi è Mensik

Mensik (soprannominato Menimal) è nato a Prostejov, nella regione di Olomouc, in Repubblica Ceca, il 1° settembre 2005. Secondo quanto riportato sul sito Atp, ha iniziato a giocare all’età di cinque anni nei campetti della sua città. Considera il rovescio il suo miglior colpo e si esalta soprattutto sui campi in cemento. Il suo punto di riferimento nel tennis è Djokovic mentre il suo atleta preferito e Steph Curry, stella Nba dei Golden State Warriors.

La sua carriera

Il 19enne è entrato nel circuito Atp nel 2022 e da allora ha raccolto 42 vittorie e 27 sconfitte. Grazie a successo nel Masters 1000 della Florida ha raggiunto la 24a posizione della classifica, suo best ranking. In precedenza aveva vinto solo un Challenger (2023 a Praga) oltre a cinque titoli del circuito Itf. A inizio mese sostava alla n°57 mentre esattamente un anno fa si trovava alla n°70. Facendo un ulteriore passo indietro, a marzo 2023 era il numero 939 al mondo.

In due anni Mensik ha fatto un grande salto di qualità: è arrivato a battere tennisti di alti livello come Andrey Rublev e Grigor Dimitrov. Solo nel Miami Open ha superato Roberto Bautista Agut, Jack Draper, Roman Safiullin, Tomáš Macháč, Arthur Fils, Taylor Fritz e infine Novak Djokovic.

Mensik: “Questo titolo sarà il primo di una lunga serie”

“Se sono qui e sono un giocatore di tennis è grazie a te. Sono cresciuto guardandoti in televisione e ritrovarmi adesso a poterti battere è qualcosa di incredibile”, ha detto Mensik rivolgendosi a al fuoriclasse serbo durante la premiazione di Miami. “Voglio ringraziare il mio team per tutto quello che ogni giorno fa per me, perché diventi un giocatore migliore. Sono sicuro che questo sarà il primo di una lunga serie”, ha aggiunto il ragazzo di Prostejov.

MASTERS 1000 CHAMPION!!! 🏆

Living the dream Miami! ❤️ pic.twitter.com/2tdtFlSBtQ — Jakub Mensik (@mensik_jakub_) March 31, 2025

