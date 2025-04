Il 21enne, n°93 del mondo, ha perso contro l'ungherese Fucsovics

Luca Nardi esce sconfitto dai sedicesimi di finale del Bucarest Open 2025, torneo Atp 250 con un montepremi di 596.035 euro. Il tennista 21enne, n°93 del mondo, ha perso 6-3 6-1 contro l’ungherese Márton Fucsovics, n°90 del ranking e campione in carica in Romania.

Una partita difficile per il pesarese, che ha fatto fatica all’esordio stagionale sulla terra battuta, collezionando in totale 29 errori non forzati. Più continuo invece il 31enne di Nyiregyhaza, vittorioso con un parziale di 10 giochi a 1 a partire dal 2-3 del primo set.

Bucarest Open 2025, domani tocca a Cobolli

Domani toccherà a un altro italiano, Flavio Cobolli. Il 22enne, n°45 Atp e n°3 del tabellone, giocherà contro il francese Richard Gasquet alle 11.30. Chi vince passerà ai quarti di finale.

Kicking off his Bucharest title defense in style 🫡 Fucsovics eases past Nardi 6-3 6-1 👏#TiriacOpen pic.twitter.com/anfcpSoKCg — ATP Tour (@atptour) April 1, 2025

