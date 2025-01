Domani il match tra l'azzurro e l'australiano Schoolkate, ecco il calendario degli italiani in campo a Melbourne

Agli Australian Open 2025 domani, giovedì 16 gennaio, è di nuovo il giorno di Jannik Sinner. L’azzurro, numero uno del mondo e campione in carica del primo Slam stagionale, dopo l’esordio vincente contro il cileno Nicolas Jarry è ora atteso dalla sfida del secondo turno con l’australiano Tristan Schoolkate, 23enne di Perth entrato in tabellone grazie a una wild card. Sarà possibile vedere la partita di Sinner in diretta su Eurosport e in streaming su NOW e Dazn.

Il programma

Secondo il programma, la partita di Sinner si giocherà nella sessione notturna di domani con inizio non prima delle 9 (ora italiana) alla Rod Laver Arena. Il programma sul campo centrale di Melbourne si concluderà con il match dell’azzurra Jasmine Paolini contro la messicana Renata Zarazua. Domani in campo anche Matteo Berrettini, impegnato nel match contro il danese numero 13 del seeding Holger Rune con inizio alle ore 7 in Italia alla John Cain Arena, e Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16 che affronta al secondo turno il canadese Denis Shapovalov (secondo incontro della sessione notturna sul campo 3).

Di particolare interesse è anche la sfida tra il talentuoso 18enne brasiliano Joao Fonseca, che al primo turno ha sconfitto il russo Rublev, e l’altro azzurro Lorenzo Sonego: il match chiude il programma diurno della 1573 Arena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata