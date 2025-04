La decisione dei medici nel giorno in cui iniziano le partite del tabellone principale

Carlos Alcaraz non giocherà il torneo Masters 1000 di Madrid 2025. La stampa spagnola riporta la notizia come ufficiale. Il tennista murciano non potrà partecipare al torneo che ha visto oggi, giovedì 24 aprile, l’inizio del tabellone principale. Lo spagnolo è costretto a dare forfait a causa di un infortunio all’adduttore destro.

I fastidi fisici alla coscia lo affliggono dalla finale persa contro il danese Holger Rune a Barcellona e i medici, dopo gli esami necessari, gli hanno consigliato di non partecipare per evitare l’aggravarsi della situazione. Il suo debutto era previsto per sabato.

Alcaraz: “Devo ascoltare il mio corpo, cercherò di esserci a Roma”

“Devo ascoltare il mio corpo, anche se il torneo di Madrid è molto importante per me. Ho deciso di non prendere rischi, anche se è una decisione difficile”. Lo ha detto Carlos Alcaraz ufficializzando il suo forfait al Masters 1000 di Madrid dopo il problema muscolare allo psoas accusato durante la finale del torneo di Barcellona persa domenica contro Holger Rune.

“Come tutti sospettavate per il fatto che non mi stavo allenando, non giocherò il torneo. Se l’avessi fatto, avrei avuto problemi più seri e per un periodo di tempo più lungo – ha sottolineato in conferenza stampa – In finale a Barcellona ho avuto un problema all’adduttore destro, a cui se ne è aggiunto un altro al bicipite femorale della gamba sinistra. Ho valutato con i medici, ho fatto di tutto per tornare a giocare in condizioni accettabili ma la situazione non è migliorata molto negli ultimi giorni. Bisogna ascoltare il corpo, anche se Madrid è un torneo che aspetto tutto l’anno per poter giocare. Ora è il momento di riposare. Credo sia la decisione giusta per non mettere a rischio l’infortunio. Lunedì farò un altro controllo. E da lì vedremo. Tra una settimana proverò a tornare ad allenarmi. Non voglio dare nulla per scontato, ma credo che per il Roland Garros ci saremo sicuramente e cercheremo di esserci anche a Roma“.

Il ko di Barcellona

Holger Rune rovina la festa di Carlos Alcaraz e vince il titolo del Barcelona Open Banc Sabadell, Atp 500 con montepremi da 2.889.200 euro. Il danese sulla terra rossa dello storico Real Club de Tenis della città catalana si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-2 in un’ora e 37 minuti sull’idolo di casa che aveva trionfato a Barcellona nel 2022, aggiudicandosi il derby contro Careno Busta, e nel 2023, battendo Tsitsipas (lo scorso anno rinunciò a partecipare per un problema fisico).

