L'italiano ha battuto in rimonta il croato Borna Coric

Matteo Arnaldi avanza al secondo turno del ‘Mutua Madrid Open‘, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.055.385 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della ‘Caja Magica’ della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). Il tennista azzurro, numero 44 del ranking mondiale, ha battuto in rimonta il croato Borna Coric in due ore e 46′ di gioco con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5. Arnaldi affronterà nel prossimo turno Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz salta il torneo per infortunio

Carlos Alcaraz non giocherà il torneo Masters 1000 di Madrid 2025. La stampa spagnola riporta la notizia come ufficiale. Il tennista murciano non potrà partecipare al torneo che ha visto oggi, giovedì 24 aprile, l’inizio del tabellone principale. Lo spagnolo è costretto a dare forfait a causa di un infortunio all’adduttore destro.

I fastidi fisici alla coscia lo affliggono dalla finale persa contro il danese Holger Rune a Barcellona e i medici, dopo gli esami necessari, gli hanno consigliato di non partecipare per evitare l’aggravarsi della situazione. Il suo debutto era previsto per sabato.

