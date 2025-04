L'azzurra ha battuto Katie Boulter con il punteggio di 6-1, 6-2

Esordio sul velluto per Jasmine Paolini nel ‘Mutua Madrid Open 2025‘, WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp).

La 26enne di Bagni di Lucca, n.6 WTA e sesta favorita del seeding, come tutte le prime 32 teste di serie, è stata esentata dal primo turno: la tennista toscana, reduce dalla semifinale di Stoccarda (stoppata da Sabalenka), ha battuto facilmente al secondo turno contro la britannica Katie Boulter, n.40 WTA, con il punteggio di 6-1, 6-2. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente del match tra la polacca Magda Linette, n.33 del ranking e 29 del seeding, o con la greca Maria Sakkari, n.82 WTA.

Jasmine Paolini: “Mi aspetto buone cose da questo torneo”

“Lei è un’ottima giocatrice, mi aspettavo che la partita potesse essere più dura – il commento a caldo di Paolini – comunque è stato bello giocare con questa atmosfera, davanti a questo pubblico. Mi aspetto buone cose da questo torneo ma devo ancora adattarmi all’altura di Madrid, ai rimbalzi alti della pallina che non sono facili da gestire. Diciamo che ho bisogno ancora di qualche giorno per arrivare a gestire tutto al meglio”. Al terzo turno Paolini dovrà vedersela con la greca Maria Sakkari, n.82 WTA, ma ex top ten, che si è imposta in due set sulla polacca Magda Linette, n.33 del ranking e 29 del seeding, con il punteggio di 7-6 (3), 6-3

