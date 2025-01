“Sinner? Su quello che mi auguro già mi sono espresso. Credo che i fatti siano molto chiari ed evidenti e secondo me non c’è altro da aggiungere”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’inaugurazione della piscina dello stadio Collana a Napoli, rispondendo a una domanda sul caso Clostebol che vede coinvolto il numero 1 Atp Jannik Sinner. “Lo stesso Sinner mi sembra che sia straordinario per come sta approcciando questo elemento di discussione mediatica – ha aggiunto Malagò – e uno deve essere totalmente ottimista e sereno proprio per quello che Sinner ha già dimostrato”. L’altoatesino ha esordito agli Australian Open 2025 con una vittoria, battendo il cileno Jerry.

