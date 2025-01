Il tennista italiano numero uno al mondo opposto all'agenzia mondiale Wada per la doppia positività al clostebol

Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha fissato per il 16 e 17 aprile l’udienza sul caso doping che vede coinvolto Jannik Sinner. La procedura arbitrale vede il tennista italiano numero uno del mondo opposto all’agenzia mondiale antidoping (Wada), che si è rivolta al Tas con un ricorso contro la sua assoluzione decisa dall’International Tennis Integrity Agency (Itia), l’organismo preposto alla valutazione dei casi doping per conto della federazione internazionale di tennis (Itf), per la doppia positività al clostebol riscontrata lo scorso marzo durante il Masters 1000 di Indian Wells. Le audizioni sono in programma presso il quartier generale del Tas a Losanna, in Svizzera. Nessuna parte ha richiesto un’udienza pubblica, fa sapere il Tas, e quindi il processo si svolgerà a porte chiuse.

