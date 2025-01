L'australiano battuto in tre set all'esordio contro Fearnley

Nick Kyrgios subito fuori all’Australian Open 2025. E’ durato poco più di due ore il tentativo di ritorno dell’australiano al tennis giocato. Il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda clostebol ha perso al primo turno del primo torneo stagionale dello Slam contro Jacob Fearnley. L’inglese, numero 92 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, 7-6 (2).

I ripetuti attacchi a Sinner di Kyrgios

Kyrgios ha più volte attaccato duramente Sinner per il caso doping che lo vede coinvolto e sul quale il Tas di Losanna si esprimerà a metà aprile. “Se troverò Sinner farò in modo che ogni singola persona del pubblico sia contro di lui. La trasformerò in una bolgia totale”, aveva detto tra l’altro Kyrgios prima del suo rientro in campo in seguito a un lungo stop per infortunio.

Sinner ha smesso di seguire Kyrgios sui social dopo un suo commento al vetriolo su una foto dell’azzurro durante l’allenamento con Cruz Hewitt (“Foto contaminata”, ha scritto Kyrgios) in preparazione proprio all’Australian Open. L’altoatesino si è comunque tenuto alla larga dalle polemiche anche nei giorni scorsi, prima dell’esordio vincente di oggi nel major australiano contro Nicolas Jarry. “Non voglio commentare quello che dicono Nick o gli altri giocatori. Io so come sono andate le cose, so di non aver fatto nulla di male ed è per questo motivo che sono ancora qui e sto ancora giocando. Per me la cosa che conta davvero è avere al mio fianco le persone che mi vogliono bene”, ha risposto pochi giorni fa l’altoatesino a chi gli chiedeva un commento sui ripetuti attacchi di Kyrgios.

Sinner è tornato sul caso doping anche oggi dopo il debutto vincente a Melbourne: “Ognuno di noi nella vita passa dei momenti belli e dei momenti difficili, per me questo non è stato un periodo facile ma sono ottimista“, ha detto il numero uno del mondo.

