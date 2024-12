L'attacco a pochi giorni dal suo ritorno al Brisbane International

A pochi giorni dal suo ritorno al tennis al Brisbane International, Nick Kyrgios non ha usato mezzi termini riferendosi alle accuse di doping contro Jannik Sinner e Iga Swiatek, etichettando le violazioni del programma antidoping sportivo come “disgustose per il nostro sport”. L’International Tennis Integrity Agency (Itia) aveva sporto denuncia contro il numero 1 del mondo Sinner e l’ex numero 1 del mondo Iga Swiatek. Sinner è risultato positivo due volte a uno steroide anabolizzante a marzo, ma l’Itia ha stabilito che non era colpa sua. Swiatek ha accettato una sospensione di un mese a novembre dopo essere risultata positiva alla sostanza vietata trimetazidina. “Due numeri uno del mondo che vengono entrambi denunciati per doping è disgustoso per il nostro sport. È un aspetto orribile”, ha detto Kyrgios alla conferenza stampa del Brisbane International.

Kyrgios, 29 anni, non gioca a tornei di tennis da giugno 2023 a causa di infortuni al polso e al ginocchio. Gli è stato chiesto quali fossero le sue motivazioni per aver commentato la situazione di Sinner e Swiatek: “Uno come me non proverebbe mai, nemmeno in tutta la vita, a doparsi in questo sport – ha detto -. Soprattutto per un infortunio come quello che ho vissuto io, ovviamente ci sono cose che potrebbero accelerare la guarigione, aiutare a tornare ai massimi livelli, aiutare il mio recupero”, “ma non è quello che sono. Sono sempre contrario a queste soluzioni”. Sinner aveva sostenuto che il suo fisioterapista lo aveva contaminato accidentalmente durante un trattamento: una sostanza proibita si era trasferita sul tennista da un taglio sulla mano del fisioterapista. Kyrgios ha sollevato domande su quanto accaduto. “Io pago il mio team centinaia e migliaia di dollari per essere i professionisti che sono, per assicurarmi che ciò non accada”, ha affermato, “quindi sapevano che cosa era successo. Perché hanno aspettato dai cinque ai sei mesi per fare qualcosa al riguardo?”. Kyrgios affronterà il 21enne francese Giovanni Perricard al primo turno a Brisbane. Sarà la prima apparizione a livello di tour di Kyrgios dagli Open di Stoccarda del giugno 2023. Parteciperà anche agli Australian Open a partire dal 12 gennaio, il suo primo torneo di singolo del Grande Slam in più di due anni. Kyrgios, che ha vinto il Brisbane International nel 2018, farà coppia con Novak Djokovic nel doppio.

