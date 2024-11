Niente diretta per le azzurre del tennis. Carolina Morace: "Discriminate". Replica Jacopo Volpi: "Mai fatto differenze tra donne e uomini"

L’Italia del tennis femminile trionfa alla Billie Jean King Cup 2024 battendo la Slovacchia nella finale di Malaga. Ma all’indomani della festa di Jasmine Paolini e compagne a tenere banco è la mancata diretta tv dell’evento sui canali Rai. A innescarla è Carolina Morace, icona del calcio femminile in Italia e oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che in una nota accusa la Rai di avere “discriminato le nostre campionesse del tennis”.

Morace: “Penalizzate le nostre campionesse”

“Nella spartizione dei diritti tv del tennis a rimetterci sono state le campionesse del mondo guidate da Tathiana Garbin -scrive Morace in una nota-. La Rai infatti ha acquisito i diritti televisivi della Coppa Davis ma non quelli della Billie Jean King Cup, stessa competizione a squadre femminile. Risultato? Mentre l’esordio di Sinner e compagni con l’Argentina oggi sarà visibile in chiaro su Rai 2, ieri il trionfo delle azzurre è andato in onda su Sky e Supertennis, il canale della Fitp. Stessa competizione, copertura televisiva differente”. Morace aggiunge: “L’offerta della Rai dovrebbe essere per tutti, donne e uomini. È anche necessario che l’AgCom aggiorni finalmente la lista degli eventi di particolare rilevanza per la società, quell’elenco di appuntamenti di risonanza speciale e generalizzata, ovvero di particolare importanza culturale tenendo ben a mente la parità di genere. Un servizio pubblico inclusivo dovrebbe iniziare da una comunicazione dello sport con spazi omogenei tra discipline sportive maschili e femminili”.

Jacopo Volpi: “I diritti se li è tenuti Supertennis”

Non si è fatta attendere la replica di Jacopo Volpi, direttore RaiSport, che a LaPresse prova a spiegare le ragioni della mancata diretta: “I diritti della Billie Jean King Cup li ha presi Supertennis e se li è tenuti. Del resto fa trasmissioni in chiaro. Per quanto riguarda lo sport femminile noi alla Rai non abbiamo mai fatto differenze tra donne e uomini“, rimarca il dirigente Rai. “Abbiamo già il campionato di calcio femminile tutte le settimane – aggiunge Volpi – abbiamo già i diritti degli Europei femminili di calcio, trasmettiamo almeno una partita a settimana di Serie A, in più abbiamo i diritti di tutti gli sport al femminile, dalla pallavolo al basket femminile che faremo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata