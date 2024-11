L'altoatesino numero uno al mondo a caccia del titolo di "Maestro"

Un remake della finale degli Us Open per l’ultimo delle Atp Finals di Torino. Jannik Sinner contro Taylor Fritz nuovamente contro dopo il match che li ha visti sfidarsi anche nel secondo incontro del girone Nastase.

L’azzurro, numero uno al mondo, giocherà la sua seconda finale consecutiva a Torino dopo quella dello scorso anno persa contro Novak Djokovic ma in questo caso ci arriva da favorito: contro l’americano il bilancio è di una sconfitta e tre vittorie consecutive l’ultima delle quali, appunto, martedì.

Quando si gioca la finale tra Sinner e Fritz

La finale tra Jannik Sinner e Taylor Fritz è in programma per oggi, domenica 17 novembre, alle ore 18. Il match si giocherà all’Inalpi Arena di Torino e seguirà la finale del doppio in programma alle ore 15.

Dove vedere Sinner-Fritz in tv

Il match sarà trasmesso in tv in chiaro su Rai Due e sarà anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. L’incontro tra Sinner e Fritz si potrà seguire anche su Sky che la manderà in diretta su due canali: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

