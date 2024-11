Con un doppio 6-4 l'azzurro si aggiudica il secondo match del torneo

Jannik Sinner batte Taylor Fritz in due set e ottiene la seconda vittoria in altrettante partite alle Atp Finals in corso a Torino. L’azzurro si è imposto in un’ora e 40′ di gioco con un doppio 6-4, successo che gli permette di avvicinarsi alle semifinali del torneo, in programma sabato. Il tennista numero uno al mondo affronterà giovedì il russo Daniil Medvedev nell’ultima giornata del gruppo ‘Nastase’.

