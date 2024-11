Il numero uno del ranking mondiale affronterà lo statunitense Taylor Fritz

Prova di forza impressionante di Jannik Sinner, che supera in due set Casper Ruud nella semifinale delle Atp Finals in corso a Torino. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora e 9′ di gioco. In finale il numero uno del ranking mondiale affronterà lo statunitense Taylor Fritz, che ha già battuto nel round robin.

