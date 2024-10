Il 29enne australiano, fermo da quasi due anni per colpa degli infortuni, ha chiarito che non pensa al ritiro

Nick Kyrgios punta a vincere un titolo del Grande Slam mentre si prepara al ritorno dopo quasi due anni di stop. Il 29enne australiano ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 2022, ma da allora non è più sceso in campo a causa di una serie di infortuni. Negli ultimi mesi, ha lavorato come commentatore e opinionista. Inoltre, è molto attivo nei social, dove spesso si distingue per post polemici: negli ultimi tempi ha più di una volta punzecchiato Sinner.

C’è qualcosa che mi tiene incollato al gioco

“Torno perché c’è qualcosa che mi tiene incollato al gioco”, ha detto Kyrgios al programma Code Sports. “Ho battuto praticamente chiunque mi si è presentato davanti, sono arrivato in finale in uno Slam, ho vinto un titolo di doppio in uno Slam, ho vinto diversi titoli e ho fatto soldi. Ma credo che l’unica cosa che ora è nel mio obiettivo sia un Grande Slam. Penso che sarà l’unica cosa che metterà a tacere le persone alla fine della giornata. Questa sarà la mia più profonda motivazione”.

Non penso alla pensione né il ritiro

Nonostante i numerosi infortuni, Kyrgios ha chiarito di non pensare al ritiro: “Sono nelle fasi avanzate della mia carriera, mi restano ancora uno o due anni. Ma mi sento decisamente bene. Mi alleno per circa tre ore al giorno. Il polso operato è completamente guarito e mi sento motivato. Non voglio pensare alla pensione, ma allo stesso tempo – ha aggiunto — capisco che sta per finire”. L’ultimo impegno ufficiale di Kyrgios risale al torneo di Stoccarda nel giugno 2023, mentre la sua precedente apparizione in uno Slam risale agli Us Open del 2022.

