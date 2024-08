Shapovalov: "Regole diverse per giocatori diversi"

Il caso di Jannik Sinner, trovato positivo allo steroide Clostebol in due controlli antidoping ma scagionato per non intenzionalità dell’assunzione della sostanza da un tribunale imparziale internazionale, scuote il mondo del tennis. E ci sono anche delle voci tra i giocatori che ritengono che Sinner avrebbe dovuto essere squalificato. Come l’australiano Nick Kyrgios, che ha detto: “Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti è stata riscontrata per due volte una sostanza vietata (steroide), dovresti essere fuori per due anni“. E ha concluso: “Le tue performance sono migliorate. Crema per massaggi…Sì, bello”. Kyrgios, tra l’altro, è l’ex compagno della tennista Anna Kalinskaya, l’attuale ragazza di Sinner.

Si è espresso contro Sinner anche il canadese Denis Shapovalov. “Regole diverse per giocatori diversi. Non riesco a immaginare cosa stiano provando in questo momento tutti gli altri giocatori che sono stati squalificati per sostanze contaminate”, ha affermato.

