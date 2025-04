Roma, 1 apr. (LaPresse) – “Ho detto al ministro che non servono nuove carceri o nuovi posti ma carceri nuove”. Così il portavoce dei garanti regionali delle persone private della libertà Samuele Ciambriello, contattato da LaPresse. “Serve meno carcerazione preventiva, depenalizzazione dei reati minori, un provvedimento deflattivo per le 8000 persone che devono scontare meno di un anno senza reati ostativi, o almeno per i circa 3000 che devono scontare meno di sei mesi – spiega Ciambriello -. Serve questo e non altri edifici”.

