Foto di archivio

La coppia azzurra ha battuto in finale il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten

Altra grande risultato stagionale per il doppio Bolelli-Vavassori. Sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center di Pechino La coppia azzurra conquista l’Open 500 di Pechino superando in finale il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, campioni in carica a Wimbledon, in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 10-5.

Per Simone Bolelli e Andrea Vavassori è il terzo titolo conquistato nella stagione dopo Buenos Aires e Halle. Un successo che proietta la coppia azzurra al terzo posto della Race di doppio per le ATP Finals. Per staccare il pass per Torino, ora, bastano solo 235 punti, che potrebbero arrivare già al Masters 1000 di Shanghai.

A Pechino oggi in finale c’è un altro azzurro: Jannik Sinner che sfiderà lo spagnolo Alcaraz per il titolo nel singolare maschile. La partita è in programma alle 11 ora italiana.

