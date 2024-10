L'azzurro ha avuto la meglio in due set: 6-3 7-6

Jannik Sinner torna in finale all’Atp 500 di Pechino, un anno dopo il successo che ha dato il via alla sua scalata alla vetta. L’azzurro, numero uno del mondo, ha battuto in semifinale il cinese Bu Yunchaokete col punteggio di 6-3 7-6. L’altoatesino ha avuto la meglio in poco più di due ore di gioco. Ad attenderlo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz che nella prima semifinale ha invece battuto, sempre in due set, il russo, Medvedev. La sfida è in programma domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 11 italiane.

Sinner: “Con Alcaraz ci conosciamo bene, sarà dura e spero in bel match”

“Con Alcaraz sarà diverso, ora devo un po’ riposare, lo so che sarà dura, ci conosciamo talmente bene. La situazione in campo sarà diversa a seconda dell’andamento del match. Sono in finale ancora una volta, la settima in questa stagione e la seconda qui. Spero domani in un un bel match per entrambi e di poterlo vincere”. Così Jannik Sinner, numero uno al mondo, in finale al torneo Atp 500 di Pechino.

Atp Pechino, cartello bimbo sugli spalti: “Sinner patrimonio dell’umanità”

Nel corso della semifinale tra Janniki Sinner e il 22enne cinese Yunchaokete Bu, un bimbo in tribuna ha mostrato un cartello dove campeggiava la scritta “Sinner, patrimonio dell’umanità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata