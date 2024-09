Vittoria in rimonta dell'azzurro che supera il belga in tre set

Parte bene la seconda giornata del Gruppo A dell’Italia nella Coppa Davis 2024. Matteo Berrettini ha infatti battuto il belga in tre set Alexander Blockx e ha conquistato il primo punto portando i detentori del trofeo in vantaggio per 1-0. Per l’azzurro vittoria in rimonta. ‘The Hammer’ infatti aveva perso il primo set 3-6, nel secondo set Berrettini si è imposto 6-2 per poi chiudere 7-5 nel terzo.

