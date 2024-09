La nazionale azzurra, campionessa in carica, sfida a Bologna la nazionale sudamericana

Inizia in maniera positiva l’avventura della nazionale italiana di tennis, campionessa in carica, in Coppa Davis. Nel primo incontro dell’esordio contro il Brasile Matteo Berrettini ha infatti sconfitto 6-1 7-6 il brasiliano Joao Fonseca, classe 2006, considerato tra gli astri nascenti del tennis mondiale. Ora la sfida tra Matteo Arnaldi e Thiago Monteiro, che potrebbe assegnare la vittoria all’Italia.

Inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e la selezione sudamericana, l’obiettivo della selezione italiana è qualificarsi per le Davis Cup Finals che si terranno a Malaga. Nonostante i forfait di Sinner e Musetti, la squadra è di alto profilo. Sono stati infatti convocati, oltre a Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, insieme alla coppia di doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli. L’Italia tornerà quindi in campo venerdì 13 per affrontare il Belgio. Infine, domenica 15 settembre sfiderà l’Olanda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata