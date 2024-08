Il 22enne di Carrara ha vinto contro il canadese Auger-Aliassime per 6-4 1-6 6-3. Le due azzurre invece se la vedranno con le russe Andreeva e Shnaider

Cento anni dopo il ‘barone’ Uberto de Morpurgo, sempre a Parigi l’Italia conquista in una volta sola ben due medaglie nel tennis. La prima è il bronzo vinto da un grande Lorenzo Musetti al termine di una partita combattutissima contro un mai domo Felix Auger-Aliassime. Il 22enne di Carrara, testa di serie numero 11, si è imposto sul canadese, numero 13, in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3 in due ore e 16 minuti di gioco. Musetti corona nel modo più bello una seconda parte di stagione che lo ha visto grande protagonista del tennis azzurro, con la semifinale di Wimbledon persa contro Novak Djokovic. E anche a questi Giochi di Parigi l’azzurro solo di fronte alla classe immensa del campione serbo si è arreso. A 22 anni ci sarà tempo per riprovarci, nel frattempo Musetti si può godere una medaglia di bronzo a suo modo storica per il tennis italiano, conquistata con merito grazie ad un torneo giocato ad altissimi livelli in cui ha battuto avversari di livello come l’americano Taylor Fritz che aveva battuto anche a Wimbledon.

Il match di Musetti

Partita quasi perfetta quella di Musetti contro Aliassime, l’azzurro è sceso in campo concentrato tanto da scattare meglio dai blocchi strappando il servizio all’avversario nel primo game. Tra uno scambio mozzafiato e l’altro, l’azzurro ha avuto un piccolo passaggio a vuoto quando sul 4-3 ha perso il servizio rimettendo in corsa l’avversario. La reazione non tarda ad arrivare e Musetti è bravo a issarsi 0-40 e a forzare l’errore del canadese con cui riportarsi in vantaggio e andare a poi a chiudere il primo set sul 6-4. Nella seconda frazione l’azzurro si prende una pausa, Aliassime cresce al servizio e strappando due volte la battute al carrarino porta a casa il set per 6-1. Nel terzo set, però, Musetti torna a giocare l’ottimo tennis visto in precedenza e mette subito sotto pressione il canadese al servizio. Il break decisivo arriva nell’ottavo gioco, quando il tennista toscano si porta sul 5-3 e servizio grazie ad un errore di Aliassime. Nel game decisivo Musetti è freddissimo, serve bene e non lascia scampo all’avversario chiudendo sul 6-3 tra le lacrime di gioia.

Errani-Paolini a caccia dell’oro

Ma per il tennis italiano non finisce qui, perché oggi Sara Errani e Jasmine Paolini andranno a caccia di una ancora più storica medaglia d’oro. Le due atlete, dopo i sorrisi, le lacrime e le emozioni forti di chi sa che una pagina di storia l’ha già scritta, sono concentrate per affrontare al meglio la finale, quando scenderanno in campo sul ‘Philippe Chatrier’ per trasformare in realtà il loro sogno olimpico: dall’altra parte della rete le giovanissime Mirra Andreeva e Diana Shnaider, russe ma in gara come atlete indipendenti. Un percorso nel torneo con poche sbavature quello delle azzurre, che di fatto hanno spazzato via tutti gli avversari che si sono trovati di fronte. Le uniche ad impensierirle davvero sono state le due francesi Caroline Garcia e Diane Perry, spinte più che altro dal pubblico di casa. Errani e Paolini hanno cominciato a giocare insieme con una certa continuità dalla scorsa stagione (dopo il Roland Garros) proprio con l’obiettivo Parigi 2024. Nel loro palmares ci sono già tre titoli: il WTA 250 di Monastir a fine 2023, il ‘500’ di Linz e soprattutto il ‘1000’ di Roma in un 2024 in cui hanno raggiunto anche la finale al Roland Garros.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata