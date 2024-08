Il canadese Auger-Aliassime ko in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-3

Lorenzo Musetti conquista una splendida medaglia di bronzo nel singolare maschile di tennis, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale per il terzo posto l’azzurro, testa di serie numero 11, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 13, in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 in due ore e 16 minuti di gioco.

