Ai Giochi di Parigi Sara Errani e Jasmine Paolini accedono alla finale di doppio femminile. La coppia azzurra ha superato in due set le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova con il punteggio di 6-3 6-2. Al termine del match Errani è scoppiata in lacrime per la gioia.

Erano 100 anni che l’Italia non conquistava una medaglia ai Giochi, con Uberto De Morpurgo che vinse il bronzo. Le azzurre se la vedranno in finale con le spagnole Bucsa-Sorribes Tormo o le russe Andreeva-Shnaider.

