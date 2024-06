Musetti contro Lestienne, Arnaldi contro Tiafoe. Nel femminile Paolini inizia contro Sorribes Tormo, Cocciaretto contro Todoni

Sorteggiato il tabellone di Wimbledon, edizione 2024. Il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, esordirà contro il tedesco Yannick Hanfmann. Sulla sua strada il tennista altoatesino potrà incrociare Carlos Alcaraz in semifinale, con lo spagnolo che al primo turno è atteso dall’incrocio con l’estone Mark Lajal.

Ma il sorteggio per il fenomenodi Sesto Pusteria non è stato dei più benevoli. Ben prima dell’ipotetico incontro con lo spagnolo potrebbe esserci infatti un durissimo scontro tutto interno al nostro Paese, dato che Matteo Berrettini, se supererà l’ungherese Fucsovics, incrocerebbe proprio Sinner al secondo turno. Dall’altra parte del tabellone, Novak Djokovic – che ha superato il problema al menisco – sfiderà all’esordio il ceco Kopriva: in semifinale, l’incrocio possibile è con il numero 4 del mondo, il tedesco Alexander Zverev.

Musetti con Lestienne, Arnaldi con Tiafoe

Sorteggio dolceamaro per gli altri italiani al via dello Slam britannico. Detto di Berrettini, Lorenzo Musetti sfiderà il francese Lestienne, mentre per Matteo Arnaldi c’è l’ostacolo statunitense Tiafoe. Sfortunato Mattia Bellucci, atteso dalla dura sfida con Ben Shelton. Luciano Darderi sfiderà Choinski, mentre Lorenzo Sonego affronterà l’argentino Navone. Fabio Fognini incontrerà il tedesco Koepfer, mentre per Flavio Cobolli ostacolo Hijikata. Per Luca Nardi, infine, c’è la sfida con Etcheverry.

Tabellone femminile, per Jasmine Paolini esordio contro Sorribes Tormo

In campo femminile, dopo la finale ottenuta al Roland Garros, la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon inizierà contro la spagnola Sorribes Tormo. Per Elisabetta Cocciaretto sfida con Anca Todoni, mentre sarà duro l’esordio di Sara Errani contro la ceca Noskova. Partenza complicata anche per Martina Trevisan contro la statunitense Madison Keys e per Lucia Bronzetti contro la canadese Leila Fernandez.

