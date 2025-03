Il supercoach ha parlato del numero uno al mondo, dalla vicenda Clostebol alla gestione delle critiche

Jannik Sinner “è un ragazzo straordinario, con i piedi per terra, umile, con tutti quei valori fondamentali che cerchi non solo in un atleta, ma anche in una persona con cui è bello trascorrere del tempo. Lavorare con lui è un piacere”. Parola di Darren Cahill, supercoach del numero 1 del mondo, nel corso di una intervista rilasciata al ‘Tennis Insider Club Podcast‘, condotto anche dalla tennista francese Caroline Garcia.“Ha attraversato un periodo difficile negli ultimi 12 mesi e il nostro compito è stato quello di proteggerlo, fargli capire che non ha fatto nulla di sbagliato e che può sempre camminare a testa alta negli spogliatoi, fiero della persona che è. Questo è stato un aspetto fondamentale per noi come squadra”, ha aggiunto il coach australiano a proposito del caso Clostebol.

L’aneddoto di Cahill sull’ultima stagione di Sinner

Sull’ultima straordinaria stagione, piena di successi, ma anche di ostacoli, Cahill ha poi rivelato un aneddoto che spiega tutta la maturità di Sinner e la capacità con cui ha gestito ogni momento. “Ha affrontato una situazione complicata e, anche se sapeva di non aver fatto nulla di sbagliato, non sapeva quale sarebbe stato il verdetto finale”, ha detto. “Una cosa incredibile che mi ha detto Jannik di recente, e che non gli ho insegnato io, ma è venuta direttamente da lui, è stata questa: ‘Non preoccuparti delle critiche di chi non accetteresti consigli’. Questa è una frase già nota, ma il fatto che sia venuta da lui mi ha colpito. È un ragazzo maturo, un bravo ragazzo. L’Italia è giustamente fiera di lui, e non c’è nulla di cui non essere orgogliosi”, ha poi rivelato.

Il dualismo Sinner-Alcaraz

Infine, Cahill ha offerto poi una prospettiva interessante sull’arrivo di Alcaraz, e sulle prospettive per il futuro di Sinner: “L’arrivo di Alcaraz a un’età così giovane, con già tutto il pacchetto pronto, è stato positivo per lui. Ha potuto vedere che un solo stile di gioco non è sufficiente contro tutti. Devi essere ottimo in alcune cose, ma devi essere anche buono in altre, per avere quelle abilità di chiudere il punto. Il percorso è stato meraviglioso”.

