Presente tutto il mondo dei principali sport con la racchetta: tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo

Padel Trend Expo, il progetto vincente che in due edizioni ha entusiasmato oltre 40mila visitatori e coinvolto 265 brand e 4500 club, si trasforma in Racquet Trend Expo e torna a Milano, per la prima volta negli spazi espositivi di Fiera Milano a Rho, dal 7 al 9 marzo 2025. È un’evoluzione che fa di questo atteso appuntamento – patrocinato da Coni, Cip, Sport e Salute, Comune di Milano e con la partecipazione dell’Enit Spa – il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta, coinvolgendo i settori B2B e B2C per offrire un’esperienza unica a professionisti ed appassionati. Un primato consacrato in un prestigioso palcoscenico: Racquet Trend Expo – evento ideato da Next Group e co-organizzato da Padel Trend insieme a Fiera Milano – verrà infatti realizzato all’interno dei padiglioni Fiera Milano, che ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, facendosi così tra i capifila di un’era di grandi eventi sportivi a livello globale.

Tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo: tutto il mondo dei principali sport di racchetta – grazie alla fondamentale collaborazione di Fitp e della Fitet – saranno presenti con aree dedicate, dove gli appassionati potranno trovare tutte le novità di settore e non solo, presso gli oltre 100 stand presenti, oltre a cimentarsi sui 21 campi allestiti, partecipare a clinic, eventi, competizioni, spettacoli e convegni, alla presenza di campioni, coach, vip e leggende di questi sport. In particolare, la Fitp – Federazione Italiana Tennis e Padel (che rappresenta nel padiglione ben 4 sport sui 5 presenti) rivestirà un ruolo da protagonista sia all’interno del padiglione e sia sui campi da gioco.

Oltre alla promozione di tutti gli asset federali e alla promozione degli eSports, gli spazi espositivi della Fitp permetteranno di ammirare da vicino la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte lo scorso novembre a Malaga dalle Nazionali azzurre guidate da Tathiana Garbin e Filippo Volandri. Il ‘Trophy Tour’ – il giro d’Italia che fino a fine anno toccherà tutte le regioni, i circoli e alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese – fa dunque tappa negli spazi espositivi di Fiera Milano a Rho per la gioia degli appassionati che avranno così l’opportunità di scattare un suggestivo selfie con i trofei più prestigiosi del tennis a squadre. Sui campi da gioco gli insegnanti Fitp, coordinati dall’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’, si dedicheranno alla formazione e alla promozione delle discipline, con prove di gioco e approfondimenti tecnici tenuti dal Direttore dell’Istituto Michelangelo Dell’Edera. Sono in programma, inoltre, dei raduni tecnici under 14 e una tappa del circuito Tpra di pickleball.

Per quanto riguarda invece le attività della Fitet – Federazione Italiana Tennistavolo, da segnalare in particolare la presenza venerdì 7 marzo degli atleti paralimpici della squadra di serie A2 in carrozzina del Carepharm Paralimpycs Tennistavolo, che saranno protagonisti di una dimostrazione. Sabato 8 due tecnici federali saranno a disposizione dei visitatori, per trasmettere i primi rudimenti ai neofiti, palleggiare con i più esperti e fornire informazioni a chiunque sia interessato all’attività federale. Domenica 9 interverranno per un’esibizione i pongisti dell’Aon-Vittoria Milano Sport, compagine che disputa il campionato di A2.

Quello della racchetta è un settore multidimensionale, in grande espansione, che conta in Italia milioni di appassionati, anche grazie al diffondersi di nuove discipline e proprio in quest’ottica Racquet Trend Expo si propone come un influente punto di riferimento internazionale per il divertimento, il business e la conoscenza di questi sport, coinvolgendo allo stesso tempo gli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati.

Grande spazio anche all’inclusione con partite disputate su ogni campo tra giocatori in carrozzina, in coppia con normodotati. Inoltre a Racquet Trend Expo, verrà presentato il progetto ‘Campo Libero’ lanciato dal Centro Jambo in provincia di Caserta e sotto l’egida del Ministero dell’Interno, che si propone di trasformare, per la prima volta in Italia, il più grande bene confiscato in Campania alla criminalità, in una vero e proprio villaggio sportivo, diventando un modello nazionale di integrazione e un motore di rigenerazione urbana per l’intero territorio.

L’evento sarà inoltre un itinerario che integrerà alle discipline dei racquet sports, un’ampia area dedicata al Turismo Sportivo, attraverso l’iniziativa ‘Le Vie dello Sport’, strizzando un occhio anche ai settori dell’alimentazione e del wellness, con una significativa presenza anche del mondo fitness, a supporto e potenziamento di una cultura della salute e del benessere. Tutto organizzato con un occhio alla sostenibilità: particolare attenzione sono infatti date alle soluzioni ecologiche, a partire dagli allestimenti, con l’obiettivo di ridurre al massimo l’impatto ambientale. Inoltre, parte fondamentale della kermesse, sarà anche l’attività B2B e di networking, favoriti da una fitta agenda di matchmaking. Racquet Trend Expo sarà infatti una piattaforma commerciale dove aziende, circoli e professionisti potranno far incontrare domanda e offerta, rafforzare relazioni commerciali e aprire nuovi mercati. A questo scopo e per approfondire la conoscenza del mercato sono stati organizzati numerosi workshop, convegni e seminari, ospitati all’interno del Racquet Trend Evolution Forum.

Infine non poteva mancare l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale quale partner istituzionale dell’evento. La banca pubblica, da oltre 70 anni al servizio dello Sport, sarà presente con uno stand dedicato per illustrare i finanziamenti agevolati rivolti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche per favorire lo sviluppo dello sport a 360 gradi.

Saranno molti i campioni, ex sportivi e personaggi dello spettacolo attesi su 21 campi da gioco che animeranno la 3 giorni milanese con esibizioni e clinic…e tanti altri che scopriremo nei prossimi giorni.

Partendo dal tennis, saranno presenti Adriano Panatta, Paolo Canè, Diego Nargiso, Laura Golarsa, Omar Camporese, ed i noti coach internazionali Samuel Lopez, Antonio Cascales, Massimo Sartori, Giorgio Galimberti, Thomas Fabbiano e Daniel Panajotti. Da citare la presenza delle famose scuole come la Rafa Nadal Academy, Ferrero Academy, Accademia Vavassori, Golarsa Tennis Academy, Horizon Tennis Academy e la Galimberti Tennis Academy.

Passando al padel, saranno presenti alcune ‘legend’ del calibro di Seba Nerone, Pablo Lima, Sanyo Guttierrez, Miguel Lamperti, Mati Diaz, Gaston Malacalza e la giovane rivelazione Tino Libaak. Sempre presenti le Academy, quali: Cepac, Padel M3, Set Academy e Gustavo Pratto Academy. Molto gradita la presenza di Marcela Ferrari, selezionatrice delle nazionali italiane, come quella di alcuni dei nostri giocatori migliori quali Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Emily Stellato, Giulia Sussarello, Giulia Dal Pozzo, Carlotta Casali, Francesca Campigotto. Non mancheranno di certo le competizioni tra i giornalisti con l’evento Grandi Firme, ma soprattutto garantita la presenza dei tanti ex giocatori di calcio, basket e personaggi dello spettacolo tra cui: Vieri, Amoruso, Borriello, Gomez, Oddo, Denis, Dida, Quagliarello, Cambiasso, Budel, Panucci, Locatelli, Ceccarelli, Handanovic, Iuliano, Basile, Romanò, Diop, Migliazza, Basilico, Barbieri, Fierro e Barbato.

Parlando di pickleball, scenderanno in campo Peps Giuliano, Marcello Bettinelli, Augusto Avanzini e Federico Pasquali, veterani e campioni. Europei nel 2024 della categoria over 50. Insieme a loro vedremo anche qui tanti ex sportivi tra cui Antonio Cabrini, Genny Di Napoli e Claudio Galli.

Special guest anche nel beach tennis, con Giulia Gasparri e Ninny Valentini, campionesse del mondo nel 2024.

Nel tennistavolo, tecnici federali saranno a disposizione del pubblico in uno sport che rimane per tutti noi sempre un ‘evergreen’.

Tra gli ambiti di sviluppo più promettenti e come novità, verrà data rilevanza al turismo sportivo, con il progetto ‘Le Vie del Sport’ attraverso appuntamenti che metteranno in connessione buyers, hotel, agriturismi, resort, travel planner, agenzie di viaggio, agenzie di incentive, academy internazionali, tour operator, strutture sportive ed espositori, al fine di gettare le basi per sinergie future, attraverso un’occasione unica per creare nuove partnership, espandere la propria rete professionale e condividere competenze strategiche. Il turismo sportivo sta infatti diventando sempre più importante per l’economia italiana. Questo fenomeno è dovuto alla crescente richiesta di esperienze legate allo sport, che porta i turisti a soggiornare più a lungo e a spendere di più. Infatti, il turismo sportivo si sta affermando come un settore fondamentale per la crescita economica del nostro paese.

Ogni anno, circa 4,5 milioni di viaggiatori scelgono l’Italia per praticare le loro discipline preferite, contribuendo a generare un indotto economico di ben 7,5 miliardi di euro. Un dato interessante è che molti turisti sportivi preferiscono viaggiare in compagnia: il 64,8% di loro si sposta con la famiglia, mentre il 23,5% lo fa con gli amici. Questo rende le esperienze sportive un momento di condivisione e divertimento, quasi come se fossero a casa. Inoltre, il 63,4% dei viaggiatori sportivi esprime il desiderio di esplorare nuove destinazioni ogni volta, dimostrando una forte curiosità per le varie mete italiane, dalle grandi città ai borghi più affascinanti. Nello stesso ambito, i visitatori avranno la possibilità di identificare la vacanza ideale che possa contemplare tutti gli elementi fondamentali, tra cui il relax coniugato al proprio sport preferito.

Il mondo degli sport di racchetta è in continua evoluzione, da qui la necessità di creare uno spazio di confronto, ispirazione e innovazione, il Racquet Trend Evolution Forum, sarà appuntamento unico di 3 giorni, 18 ore di discussioni e approfondimenti, e 5 tavole rotonde dedicate ai temi più attuali e strategici del settore, come il club del futuro, i grandi eventi di racchetta come volano per l’incoming turistico e quale leva economica, passando dal marketing, al benessere e dall’hi-tech all’alimentazione. Sport, Business, Turismo e Innovazione saranno quindi al centro della scena. Dal futuro del Padel al presente del Tennis, passando per altri interessanti ‘campi di gioco’ come il Pickleball, il Beach Tennis e il Tennistavolo, in relazione e connessione con tutto il mondo dello sport, coinvolgendo ospiti e relatori anche a livello internazionale quali a titolo esemplificativo: Luis Fernando Ramirez Aristeguieta, Riki Bennet, Marcos Del Pilar, Brian David Dillman, Piero Giardina,Carlos Carrillo Gimenez, Alexander Inglot, Chris Klein, Toni Salord Monseratt, Victoria Pahlett e Gilles Verbraeken.

Il Racquet Trend Evolution Forum rappresenta una straordinaria opportunità da non perdere, per chi vuole anche anticipare i trend, creare nuove connessioni e contribuire attivamente al futuro degli sport di racchetta.

‘Negli ultimi anni, gli sport di racchetta hanno saputo evolversi, conquistando nuovi spazi, nuovi pubblici e creando opportunità sempre più ampie – afferma Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del comune di Milano – Racquet Trend Expo dà spazio a questa crescita, valorizzando le diverse anime di un settore che unisce tradizione e innovazione, agonismo e socialità. Un evento di questa portata, ospitato a Milano in un momento così significativo per lo sport italiano, a meno di un anno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, rappresenta un’occasione unica per rafforzare la sinergia tra istituzioni, federazioni, imprese e praticanti. È attraverso collaborazioni strategiche e visioni comuni che possiamo garantire un futuro solido e ambizioso per questi sport, sostenendone la diffusione e rendendoli sempre più accessibili a tutti’. Marco Jannarelli, presidente Next Group, afferma: ‘La scelta di Racquet Trend Expo nasce da un’evoluzione naturale, scaturita dal successo nel 2023 e 2024 di Padel Trend Expo, e questo è frutto di un grande impegno organizzativo, nonchè delle favorevoli risposte ottenute da parte degli addetti ai lavori, dagli appassionati di questi sport e dalle stesse aziende coinvolte che ci hanno scelto anche per questa edizione, rinnovandoci la loro fiducia. Saranno tre giorni in cui gli appassionati potranno divertirsi e scoprire tutte le novità del mercato a livello globale, oltre che incontrare esperti trainer e campioni con cui potersi allenare, ma sarà anche la location ideale per gli operatori del settore, che potranno valorizzare il proprio business e creare nuove relazioni commerciali’. Il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, dice di non poter ‘essere più felice per il primo format in Europa interamente dedicato ai principali sport di racchetta e organizzato a Milano. Immagino che ‘Racquet Trend Expo’ sarà un’esperienza unica per gli espositori e gli appassionati, che vivranno intensamente questa esperienza: sarà una grande occasione per potersi tenere al passo, una full immersion e un confronto tra le proposte innovative delle aziende e i desideri del pubblico. Racquet Trend Expò cade nel momento magico che tutti noi stiamo vivendo, e che difficilmente dimenticheremo perchè resterà nei libri di storia. Oggi l’Italia è il paese numero uno del mondo nel tennis, grazie agli eccezionali risultati sportivi ottenuti da Jannik Sinner, Jasmine Paolini e da tutti gli altri azzurri e anche grazie alle capacità organizzative della Fitp’.

Luigi Spera, direttore denerale del Racquet Trend Expo, da parte sua, dice: ‘L’espansione complessiva dei racquet sports, la grande popolarità del tennis, grazie anche ai recenti successi italiani, lo sviluppo e la diffusione di discipline come il padel e il pickleball, sono state il terreno ideale per strutturare Racquet Trend Expo. Proprio in questa ottica, Racquet Trend Expo vuole porsi come un influente punto di riferimento internazionale per lo sviluppo del settore, all’interno di un contenitore integrato, dove i settori b2b e b2c si coniugano perfettamente, contribuendo allo stesso tempo a diffondere ulteriormente la conoscenza di questi sport, che coinvolgono ogni anno milioni di appassionati, addetti ai lavori, aziende, circoli e giocatori’.

Per Francesco Conci, ad e direttore generale della Fiera di Milano, ‘Fiera Milano non è solo una fiera, ma un luogo dove gli eventi prendono vita, si realizzano e accadono, trasformandosi in esperienze uniche. Anche per questo abbiamo scelto di essere co-organizzatori di Racquet Trend Expo, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport di racchetta, che incarna perfettamente la nostra missione: creare eventi che uniscono passione, intrattenimento e community. In Fiera Milano non ci limitiamo a ospitare manifestazioni, ma le produciamo, le plasmiamo affinché diventino veri e propri spettacoli. Ogni evento a Fiera Milano è pensato per coinvolgere ed emozionare, lasciando un segno in chi vi partecipa. Con il suo dinamismo e la sua capacità di innovazione, Fiera Milano si conferma il luogo ideale per vivere esperienze straordinarie, un punto di riferimento per chi considera lo sport, lo spettacolo e l’intrattenimento non solo un passatempo, ma una vera passione di vita’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata