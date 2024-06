Oggi il sorteggio del torneo, a cui dovrebbe partecipare anche il serbo nonostante i problemi al menisco

Ieri è stato un allenamento. Più avanti, verso metà luglio, potrebbe essere l’incontro decisivo per l’assegnazione del prossimo torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, e Novak Djokovic, il tennista più titolato di sempre a livello Slam, si sono sfidati in un set sul centrale del prestigioso torneo inglese, che inizierà il prossimo primo luglio.

Per il serbo c’erano da sciogliere le riserve sulla partecipazione stessa al torneo, dove le strade dei due tennisti potranno incrociarsi solo in finale. Nonostante il set di allenamento sia stato vinto 6-3 dall’altoatesino, le sensazioni per Djokovic – reduce da un intervento parziale al menisco – sono state positive. Il fuoriclasse serbo dovrebbe di conseguenza partecipare al torneo e quindi essere presente al sorteggio di oggi.

