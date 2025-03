L'Atp Masters 1000 al via domani. Ecco il programma degli azzurri in attesa della fine delle qualificazioni

Inizia domani, mercoledì 5 marzo, il torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells 2025. Il sorteggio del tabellone è stato effettuato oggi. Ecco il percorso degli italiani, in attesa della conclusione delle qualificazioni.

Berrettini sulla strada di Tsitsipas

Matteo Berrettini (n.29 del ranking Atp), tornato in Top 30 per la prima volta da giugno 2023 e testa di serie numero 28, è l’unico italiano nel primo quarto di tabellone. Inizierà direttamente al secondo turno contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (52) o l’australiano Cristopher O’Connell (75). Potrebbe incrociare al terzo turno Stefanos Tsitsipas, negli ottavi Holger Rune, ai quarti Alexander Zverev. Ha partecipato cinque volte al Masters 1000 di Indian Wells con un bilancio di tre vittorie in otto partite complessive. Il miglior risultato resta l’ottavo di finale del 2022 (battuto da Miomir Kecmanovic).

Musetti contro il vincente di Safiullin-Opelka

Lorenzo Musetti (16 Atp), è la quarta testa di serie più alta nel secondo quarto (15), esordirà al secondo turno contro Roman Safiullin (69) o lo statunitense Reilly Opelka (114). Il carrarino è inserito nell’ottavo di Casper Ruud, nel quarto di Daniil Medvedev. Musetti ha partecipato complessivamente quattro volte al primo Masters 1000 della stagione. Il suo bilancio nel torneo è di 2 vittorie e 4 sconfitte. Dodici mesi fa ha raggiunto il terzo turno, il suo miglior risultato nel torneo.

Gli altri italiani

Flavio Cobolli (40), che ha debuttato in main draw l’anno scorso perdendo al primo turno contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, quest’anno inizierà contro un qualificato. Potrebbe incrociare Medvedev al terzo turno.

Luca Nardi (67) torna a Indian Wells per il secondo anno consecutivo. Qui l’anno scorso ha raggiunto il terzo turno dopo la memorabile vittoria su Novak Djokovic, un successo che gli ha permesso di entrare per la prima volta in Top 100. Il marchigiano, che ha migliorato il suo best ranking questa settimana grazie al primo quarto di finale Atp in carriera giocato a Dubai, affronta al primo turno l’ex Top 10 britannico Cameron Norrie, oggi numero 77, che l’ha sconfitto agli Internazionali Bnl d’Italia nel 2022. Chi vince sfiderà il ceco Jiri Lehecka al secondo turno e potrebbe incrociare Tommy Paul al terzo turno.

Matteo Arnaldi (35 Atp) è l’unico italiano nel quarto di tabellone presidiato da Taylor Fritz, sarà a Indian Wells per la terza volta, la seconda in main draw. Il suo percorso inizia contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic (94) che ha battuto nell’unico confronto diretto, nelle qualificazioni del Masters 1000 in Canada nel 2023. Chi vince incontrerà Andrey Rublev al secondo turno.

Nel quarto di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic ci sono Lorenzo Sonego (37) e Luciano Darderi (60) che potrebbero incontrarsi al terzo turno. Entrambi sono in rotta di collisione con Nole agli ottavi.

