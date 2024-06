La stagione sull'erba entra nel vivo: in campo anche Berrettini, Musetti e Arnaldi

La stagione tennistica sull’erba entra nel vivo, con Wimbledon nel mirino dei tanti impegnati a prendere confidenza con la superficie. Oggi in campo tantissimi italiani, tra cui Jannik Sinner, all’esordio da numero 1 del mondo. L’altoatesino affronterà l’olandese Tallon Griekspoor nel primo turno del torneo di Halle, a cui partecipa anche Matteo Berrettini, atteso dall’impegno contro l’americano Alex Michelsen.

In campo anche per quanto riguarda il torneo di Londra, che avrà Carlos Alcaraz, numero 2 e giustiziere di Sinner al Roland Garros, come testa di serie principale. Per l’Italia scendono in campo Matteo Arnaldi, reduce da un ottimo Slam parigino e che sfida il francese Ugo Humbert, e Lorenzo Musetti, atteso da un complicatissimo incrocio con l’australiano Alex De Minaur.

