Il 22enne, n°45 del mondo, ha vinto per 6-4 4-6 6-1. Ora affronterà l'austriaco Filip Misolic

Flavio Cobolli si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp Bucarest 2025. Il tennista 22enne, n°45 del mondo, ha sconfitto in tre set il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-4 4-6 6-1.

I due si sono dati battaglia. L’azzurro ha vinto 6 break point su 13 e conquistato 91 punti complessivi. Quanto al servizio, ha realizzato 4 ace, 6 doppi falli e vinto il 60% dei punti con la prima battuta (il 68% con la seconda).

Into the next round 💪@cobollifla takes out Gasquet 6-4 4-6 6-1 to advance in Bucharest!#TiriacOpen pic.twitter.com/11EIm9MKCR

— ATP Tour (@atptour) April 2, 2025