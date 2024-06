Il campione azzurro si gioca l'accesso alle semifinali

Jannik Sinner da lunedì diventerà il n° 1 al mondo. La notizia è arrivata dopo il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros. Il 37enne serbo, infatti, non giocherà i quarti di finale contro Casper Ruud a causa di un infortunio al ginocchio. Per il 22enne azzurro si tratta di un risultato storico, diventando il primo tennista italiano a salire sul gradino più alto della classifica Atp.

Una grande gioia per l’altoatesino, coronata dalla vittoria ai quarti contro Grigor Dimitrov, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-2 6-4 7-6. Ora approderà in semifinale dove sfiderà il vincente del match tra Stefanos Tstitsipas e Carlos Alcaraz.

Il momento in cui Sinner scopre che diventerà il n° 1 del mondo

Grande emozione per Sinner subito dopo la partita vinta contro Dimitrov. Il pubblico lo ha inondato di applausi durante l’intervista post match, mentre gli veniva riferito che da lunedì avrebbe ricoperto la posizione n° 1 del ranking Atp. “All’età di 22 anni diventerai il primo italiano di sempre n° 1 al mondo”.

Sinner: “N° 1 è sogno di tutti, momento speciale”

“Cosa dire, è il sogno di tutti diventare n° 1 del mondo. Allo stesso tempo vedere Novak (Djokovic, ndr) ritirarsi è un dispiacere e gli auguro un pronto recupero. Io cercherò di non pensarci e di giocare il mio miglior tennis in semifinale”, ha affermato Sinner commentando a caldo il traguardo di n° 1 al mondo. “Grazie al mio team, perchè senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. E’ un momento speciale e sono felicissimo di condividerlo con tutto il pubblico qui e con chi mi sta guardando in Italia”.

Parlando della vittoria contro Dimitrov, poi, Sinner ha detto: “Sono soddisfatto, lo conoscevo bene e sapevo cosa aspettarmi. È difficile sempre affrontarlo perchè ha talento, poi l’atmosfera era incredibile ed è sempre un grande piacere giocare su questo campo”. “Oggi la mia performance è stata molto solida, soprattutto nei primi due set, poi nel terzo ho avuto una pausa ma sono contento di aver rimediato”, ha spiegato. In semifinale lo attende uno tra Carlos Alcaraz o Stefanos Tsitsipas. “Sono sicuro che sarà una bella partita, io ora avrò due giorni per prepararmi e sarà un grande piacere tornare a giocare”, ha concluso Sinner.

Pietrangeli: “Ora è Sinner l’uomo da battere e non sarà facile”

“E’ arrivato il momento, peccato che non l’abbia fatto giocando contro Djokovic e battendolo, sarebbe stato più bello ancora. Ma va bene così. E’ una bella notizia. Già da qualche tempo Sinner ti dava l’impressione di essere numero uno, Djokovic l’ho visto miracolato in due incontri di fila. Un giocatore come lui che arriva in cinque set due volte. Si vedeva che era stanco”, ha detto a LaPresse, Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. “Quanto resterà numero uno? Sta sulla buona strada, un’ottima strada. Dipende tutto dal suo stato fisico, perché l’anca non dà l’impressione di farlo soffrire troppo, ma è una brutta bestia” ha aggiunto. “A cosa paragono questo risultato? É un po’ come vincere il titolo olimpico però ora deve stare attento. Ora diventa lui l’uomo da battere. Prima si sapeva. Ora è come in quei film dove è il ricercato, lui è diventato il giocatore da battere e non sarà facile superarlo”, ha concluso.

Il match contro Dimitrov

Sinner ha sconfitto Dimitrov ai quarti di finale in due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-2 6-4 7-6(3). Il fuoriclasse azzurro ha dominato per tutta la durata della partita, senza lasciare nessuna possibilità di rimonta al suo avversario. Per lui si tratta del quarto match vinto contro il bulgaro, portando il bilancio dei precedenti a 4-1.

Chi è Grigor Dimitrov

Grigor Dimitrov è nato il 16 maggio del 1991 a Haskovo, in Bulgaria. Professionista dal 2008, è considerato uno dei giocatori più talentuosi del circuito mondiale. Complice, però, tanta incostanza nelle prestazioni e qualche infortunio, non ha mai raggiunto la vetta né del ranking Atp né di un torneo Slam. La sua miglior posizione di sempre è stata la n°3 nel 2017 mentre in carriera ha vinto nove tornei tra cui un Masters 1000 e le Atp Finals 2017.

