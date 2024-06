L'azzurro approfitta del ritiro di Djokovic al Roland Garros e da lunedì guarderà tutti dall'alto nella classifica Atp

Ci sono voluti sei anni a Jannik Sinner per approdare nell’Olimpo del tennis e regalare all’Italia un primato che fino ad una manciata di stagioni fa neanche il più ottimista poteva sognare. L’azzurro, primo italiano di sempre a diventare numero 1 al mondo, ha spodestato un re senza tempo come Novak Djokovic, il più vincente della storia del tennis (24 Slam in 36 finali), costretto al ritiro nei quarti del Roland Garros. L’altoatesino ora punta a festeggiare il suo fresco primato con il titolo anche sulla terra rossa parigina

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata