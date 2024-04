Il n° 2 del mondo sfida il greco nella semifinale del prestigioso Masters 1000

Più forte anche delle provocazioni. Jannik Sinner si è confermato tra i migliori quattro del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che sta entrando nel vivo sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Il 22enne di Sesto Pusteria, n° 2 della classifica mondiale e del seeding, è in campo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista n° 12 del ranking Atp per il momento è in vantaggio e conduce il match per 1 set a 0 (6-4).

Il match vinto contro Rune

L’azzurro si è qualificato per le semifinali battendo il danese Holger Rune, n° 7, con il punteggio di 6-4 6-7 (6) 6-3 , in due ore e 40 minuti. Sinner si è preso così la rivincita della sconfitta in semifinale dello scorso anno chiudendo al terzo match point dopo i due falliti nel secondo set. “E’ stata una partita difficile, con alti e bassi. Ho avuto due match point nel secondo set e può succedere. Sono stato bravo a rimanere molto concentrato su me stesso”, ha commentato a caldo il campione altoatesino, diventato l’unico giocatore capace di arrivare in semifinale in tutti i primi tre Masters 1000 della stagione. Per lui è la 25esima partita vinta sulle 26 giocate in questo inizio di stagione, l’ottava semifinale in un Masters 1000 e soprattutto resta matematicamente n° 2 del mondo.

