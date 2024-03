Domenica la finale contro uno tra Zverev e Dimitrov. In caso di successo, l'altoatesino sarà numero 2 al mondo

Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev 6-1 6-2 nella semifinale del torneo Atp di Miami. L’altoatesino si è così qualificato per l’atto finale del torneo, in programma domenica. Se vincerà la finale, Sinner sarà numero 2 al mondo da lunedì prossimo. Per Sinner si tratta della quinta vittoria consecutiva contro Medvedev. Il russo, ex numero 1 al mondo, aveva vinto le prime 6 sfide tra i due.

