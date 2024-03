Jannik Sinner va a caccia della finale. L'azzurro se la vedrà con il russo Medvedev

Grigor Dimitrov conquista la semifinale del ‘Miami Open’, secondo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.995.555, battendo lo spagnolo Carlo Alcaraz, numero 1 del torneo, in due set (6-2, 6-4) nei quarti. Per il tennista bulgaro, undicesima testa di serie, è la prima vittoria contro uno dei primi cinque giocatori al mondo in quasi cinque anni. Nella semifinale, in programma oggi, Dimitrov affronterà il tedesco Alexander Zverev. Nell’altra sfida per accedere in finale, invece, l’azzurro Jannik Sinner, seconda testa di serie, alle 20 ora italiana, se la vedrà con il numero 3 Daniil Medvedev.

