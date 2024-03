L'azzurro lo aveva sconfitto in finale agli Australian Open

Quattro tornei disputati in stagione e quattro semifinali per Jannik Sinner, approdato al penultimo atto anche del ‘Miami Open’, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il quarto WTA 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 8.995.555 che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Per l’azzurro si tratta della settima semifinale da “1000” in carriera. Il 22enne di Sesto Pusteria, n.3 Atp e secondo favorito del seeding, reduce dalla semifinale ad Indian Wells (dove ha perso contro Alcaraz, poi vincitore del titolo, il primo match di questo 2024 dopo 16 vittorie di fila), nei quarti ha battuto 6-4, 6-2, in un’ora e 31 minuti di partita, il ceco Tomas Machac, n.60 del ranking, centrando per la terza volta in quattro partecipazioni un posto tra i migliori quattro a Miami. Il numero uno azzurro firma così il 20esimo successo su 21 partite disputate in stagione.

Venerdì in semifinale Sinner troverà dall’altra parte della rete il russo Daniil Medvedev, n.4 del ranking e 3 del seeding: sarà il remake della finale di dodici mesi fa, vinta dal russo, ma anche quello dell’ultimo atto dell’Australian Open di gennaio, firmato dall’azzurro. Il 28enne moscovita è in vantaggio per 6-4 nel bilancio complessivo dei confronti diretti ma Sinner si è imposto proprio negli ultimi quattro. Medvedev nei quarti ha sconfitto 6-2, 7-6(7), in un’ora e 41 minuti, il cileno Nicolas Jarry, n.23 ATP e 22esima testa di serie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata