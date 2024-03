Lo spagnolo poi ha vinto il match con Zverev 6-3, 6-1

Invasione di api a Indian Wells, che ha causato la sospensione del match Alcaraz-Zverev. Poi, lo spagnolo numero 2 del mondo si è imposto sul tedesco con il netto punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e mezza di gioco. La partita è stata interrotta per quasi due ore e dopo appena due game giocati, a causa dell’invasione di api. Lo sciame aveva nidificato nella ‘spider cam’. Le api hanno anche punto Alcaraz ma non hanno creato problemi allo spagnolo che, alla ripresa del gioco, è rientrato in campo fortissimo.

