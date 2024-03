L'arbitro della partita è stato anche punto

Una autentica invasione di api ha costretto l’arbitro a sospendere il match tra Carlo Alcaraz e Alexander Zverev valido per i quarti di finale di Indian Wells. Gli insetti sono entrati a sciami sul campo, aggredendo i giocatori e pungendo anche l’arbitro. Le immagini tv hanno mostrato una quantità incredibili di api attaccate sotto il seggiolone dell’arbitro e intorno ad una telecamera drone presente sul campo. Il match era iniziato da pochi minuti, i due giocatori erano sull’1-1 al momento dello stop.

Intanto al torneo americano è approdato in semifinale Jannik Sinner. L’azzurro ha eliminato in due set il ceco Jiri Lehecka. Finisce anche l’avventura di Casper Ruud sul cemento americano. Il tennista norvegese, numero 9 del ranking, è stato battuto dallo statunitense Tommy Paul che si è imposto per 2 set a 1 (6-2, 1-6, 6-3) al termine di un match durato oltre due ore. Paul affronterà ora il vincente del match di questa notte tra Medvedev e Rune.

