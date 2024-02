L'azzurro ha vinto in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale dell’ABN AMRO Open, l’Atp 500 di Rotterdam (con un montepremi di 2.134.985 euro). L’azzurro, n°4 del mondo, ha battuto agli ottavi il 37enne francese, n° 70 del ranking, Gael Monfils con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Nel prossimo turno affronterà Milos Raonic, canadese ex top 3 mondiale e finalista a Wimbledon nel 2016.

Sinner: “Raonic? Sarà dura, pronto per una nuova sfida”

“Il match con Raonic? Non sarà una partita di risposta normale, non importerà tanto come mi sentirò, sarà una partita dura. Mi sono allenato qualche volta con lui quando ero più giovane. Sarà sicuramente difficile, però è una nuova sfida, proverò a essere pronto il più possibile. Spero sarà comunque una buona partita anche se non ci sarà tanto ritmo”, ha detto Sinner.

“Nel secondo set ho giocato male nel mio turno di battuta e la situazione è cambiata in fretta”, ha aggiunto il 22enne altoatesino analizzando il match vinto contro il transalpino. “Sono convinto che questo tipo di partite aiutino tantissimo, nel trovare un modo di vincere quando non giochi il miglior tennis. Contro di lui non è mai facile, ci conosciamo bene e lui cambia sempre qualcosa. Sono comunque soddisfatto, ora vediamo come andrà domani”.

