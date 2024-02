L'azzurro liquida l'olandese Van de Zandschulp in 2 set

Jannik Sinner continua a vincere. Il tennista azzurro, al rientro in campo dopo il trionfo agli Australian Open, ha superato il primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam liquidando in 2 set (6-3 6-3) l’olandese Botic Van de Zandschulp. Partita che è durata meno di un’ora e mezza e che non è mai mai stata in discussione.

Sinner, che è numero uno del seeding, difende la finale conquistata lo scorso anno e persa contro Medvedev. Negli ottavi di finale Sinner affronterà il francese Monfils. Subito fuori, invece, Lorenzo Sonego, sconfitto in due set dal bulgaro Grigor Dimitrov.

