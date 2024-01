Il ministro dello Sport: "Orgogliosi della sua italianità"

“Non abbiamo parlato delle polemiche legate alla sua residenza. Sono questioni che riguardano una persona che vive dieci mesi l’anno fuori dall’Italia. Jannik è un ragazzo intelligente e io credo che non ci sia niente di male. Si può discutere di tutto, ma questo fa parte delle opzioni che hanno a disposizione le persone che vivono in giro per il mondo. Questo non mette in discussione nulla del suo valore morale e ci rende orgogliosi della sua italianità”. Così Andrea Abodi, ministro dello Sport, dopo l’incontro tra Sinner e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in seguito alla vittoria dell’Australian Open da parte del tennista azzurro, in merito alla scelta di Sinner di stabilire la propria residenza a Montecarlo.

