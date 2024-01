Un'occasione per portare all'azzurro i complimenti a nome di tutto il Governo per la vittoria all'Australian Open

Jannik Sinner e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel saranno ricevuti oggi pomeriggio in visita privata, alle 15.40, dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un’occasione per portare all’azzurro i complimenti a nome di tutto il Governo per la vittoria all’Australian Open, il primo per un tennista italiano in uno Slam in singolare maschile dal 1976. “Un’impresa degna di un vero campione” aveva scritto Meloni sul suo profilo Twitter dopo la finale vinta in rimonta, da sotto di due set, contro il moscovita Daniil Medvedev.

