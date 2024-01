La tennista italiana eliminata dalla russa Kalinskaya. Interrotto il match del tedesco contro Cameron Norrie: spettatore lancia volantini pro Gaza

Finisce l’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open. La tennista azzurra è stata eliminata agli ottavi dalla russa Anna Kalinskaya, numero 75 del ranking WTA. Paolini ha perso in 2 set (4-6, 2-6) in un match durato poco meno di un’ora e mezza. Per Jssmine Paolini resta la soddisfazione di essere arrivata, per la prima volta in carriera, alla seconda settimana di uno slam. Kalinskaya, invece, festeggia l’accesso ai quarti del torneo.

Ai quarti degli Australian Open Zverev e Medvedev

Alexander Zverev avanza ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista tedesco, numero 6 al mondo, ha superato in 5 set (7-5 3-6 6-3 4-6 7-6) il britannico Cameron Norrie in un match durato più di 4 ore. Il match è stato interrotto per alcuni minuti a causa della protesta di una persona presente tra gli spettatori, che ha lanciato sul campo alcuni volantini con la scritta ‘free Palestine’.

Daniil Medvedev approda ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista russo ha superato in quattro set il portoghese Nuno Borges, numero 69 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-7(4) 7-5 6-1. Medvedev affronterà ne quarti il polacco Hubert Hurkacz che ha superato in tre set il francese Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6 (6) 7-6 (5) 6-4. Avanti anche Carlos Alcaraz Nessun problema per Carlos Alcaraz che continua la sua avventura e si qualifica ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, ha superato in 3 set (6-4 6-4 6-0) il serbo, numero 60 nel ranking, Miomir Kecmanovic. Il match è durato meno di 2 ore. Alcaraz è per la prima volta tra i migliori 8 del torneo. Nei quarti Alcaraz affronterà Sascha Zverev.

