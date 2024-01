L'azzurro ha liquidato in tre set il Karan Khachanov

Non si ferma la marcia di Jannik Sinner agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista azzurro, numero 4 del Mondo e del seeding, si qualifica per i quarti di finale battendo in tre set il temibile russo Karen Khachanov, numero 15 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3.

Nei quarti Sinner affronterà il vincente del match tra l’altro russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, e l’australiano Alex De Minaur, numero 10.

Sinner: “Partita difficile oggi, felice per la vittoria”

“Ogni partita ha la sua storia, oggi è stata difficile e sono contento di aver vinto. Abbiamo un gioco abbastanza simile, io ho cercato di variare e sono davvero felice”. Così Jannik Sinner commenta la sua vittoria contro il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale degli Australian Open. “Era da un po’ che non lo affrontavo, avevo giocato qui una partita dura ed è un grande giocatore. Mentalmente e fisicamente ho cercato di restare nel match, grazie al pubblico perchè è sempre una gioia giocare di fronte a voi”, ha aggiunto l’altoatesino.

Analizzando ancora la partita, Sinner ha detto: “Solitamente cerco di restare calmo, di non far vedere troppo emozioni, soprattutto quando giochi un buon punto ma lo perdi. Cerco di avere anche una ‘poker face’, ma è divertente giocare qui ed è il motivo per cui restiamo qui a lottare anche in situazioni difficili è per il pubblico”, ha spiegato ancora Sinner.

Nei quarti affronterà il vincente del match tra Rublev e l’australiano idolo di casa De Minaur. “Qui il pubblico è molto importante e se dovesse vincere Alex sarà una atmosfera differente. Ma questo fa parte del gioco, quando si gioca in Italia è difficile per i miei avversari e sarà così anche qui. Ma chiunque vinca io penso a concentrarmi sul mio gioco”, ha concluso Sinner.

