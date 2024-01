Passa anche Jasmine Paolini, fuori Sara Errani

Non era affatto scontato che la seconda giornata degli Australian Open regalasse all’Italia del tennis il secondo turno en plein consecutivo in campo maschile. Domenica, nella prima giornata dello Slam Down Under, Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, oggi Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Il 21enne romano, uscito benissimo dalle qualificazioni, ha sconfitto a sorpresa la testa di serie numero 18, il cileno Nicolas Jarry, per 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 in un incontro durato poco più di 4 ore. Rientrava più nella logica delle cose il successo di Musetti, numero 25 Atp, contro il francese Benjamin Bonzi, numero 110, battuto 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 6-2 dopo 3 ore e 34 minuti di gioco.

“Finalmente una vittoria a Melbourne!“. Curioso pensare che questa sia solo la prima vittoria di Lorenzo Musetti nel main draw degli Australian Open; è proprio lo Slam più significativo della sua giovane carriera, il torneo che custodirà per sempre il suo nome nell’albo d’oro juniores, ad aver fatto ‘penare’ di più il tennista azzurro. “Sono molto contento perché finalmente è arrivata la prima vittoria”, ha spiegato il carrarino in conferenza stampa. “Lo scorso anno era stata abbastanza amara, avevo perso al quinto set dopo aver recuperato da 2 set a zero. Oggi, invece, dopo aver perso il terzo sono stato molto bravo a recuperare subito il break iniziale nel quarto. Non era facile giocare perché faceva davvero molto caldo, inoltre lui è un giocatore ostico, serviva bene e mi dava poco tempo per fare le cose. Sono felice di aver sofferto e di aver portato a casa questa prima vittoria in Australia”, ha aggiunto.

Avanza al secondo turno anche Jasmine Paolini, brava a superare per la prima volta in cinque tentativi il match d’esordio del Major australiano. La numero 31 del mondo e numero 1 d’Italia ha sconfitto 6-3, 6-4 la russa Diana Shnaider, n.92 del mondo, che non aveva mai incontrato in carriera. Al secondo turno Paolini affronterà Tathiana Maria o Camila Osorio. Possibile terzo turno contro la kazaka Rybakina, n.3 del ranking, finalista 12 mesi fa.

Lascia invece l’Australian Open Sara Errani. La 36enne di Massa Lombarda, numero 101 WTA, è stata battuta all’esordio 6-4, 6-3 dall’australiana Storm Hunter, prima numero 1 di doppio capace di qualificarsi per uno Slam in singolare dal 2006. “Questa stagione vorrei cercare di godermela, so che sono verso la fine e in base a come chiuderò la stagione deciderò se ritirarmi o continuare ancora un po’“, ha rivelato Errani dopo il match.

Gli altri risultati

Pronostici rispettati per i big. Nel tabellone maschile, il russo Daniil Medvedev, testa di serie n.3, ha approfittato del ritiro del francese Terence Atmane sul punteggio di 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 a suo favore. Passa il turno anche il greco Stefanos Tsitsipas (7), che ha battuto il belga Zizou Bergs, entrato in tabellone al posto dell’infortunato Matteo Berrettini, per 5-7, 6-1, 6-1, 6-3. Successo anche per l’americano Ben Shelton (16) ai danni del veterano spagnolo Roberto Bautista Agut per 6-2, 7-6 (2), 7-5. Avanza anche il francese Adrian Mannarino (20), che ha battuto l’ex campione slam Stan Wawrinka per 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0. La sorpresa della notte arriva dalla vittoria del ceco Jakub Mensik sul canadese Denis Shapovalov per 6-3, 7-5, 7-5.

Nel tabellone femminile esordio positivo per l’americana Coco Gauff, testa di serie n.4, che ha battuto la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova per 6-3, 6-0. Passa il turno anche l’ucraina Elina Svitolina (19) che ha battuto l’australiana Taylah Preston per 6-2, 6-2.

